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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 26 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 09:43 Güncelleme: 20.02.2025 - 09:47
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 26 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.

        Vali Hasan Şıldak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da uyuşturucuya karşı seferberlik ruhuyla yürütülen mücadelenin devam ettiğini belirtti.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 26 kilogram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiğini belirten Vali Şıldak, operasyonda yakalanan zanlının tutuklandığını duyurdu.

        Galeri
        Galeri

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