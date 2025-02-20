Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 26 kilogram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiğini belirten Vali Şıldak, operasyonda yakalanan zanlının tutuklandığını duyurdu.

Vali Hasan Şıldak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da uyuşturucuya karşı seferberlik ruhuyla yürütülen mücadelenin devam ettiğini belirtti.

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