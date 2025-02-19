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        Şanlıurfa'da halı sahada üzerine kale direği düşen 16 yaşındaki çocuk öldü

        Şanlıurfa'da gittiği halı sahada üzerine kale direği düşen çocuk, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 16:17 Güncelleme: 19.02.2025 - 16:17
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        Şanlıurfa'da halı sahada üzerine kale direği düşen 16 yaşındaki çocuk öldü
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        Şanlıurfa'da gittiği halı sahada üzerine kale direği düşen çocuk, hayatını kaybetti.

        Merkez Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Parkı'nda bulunan halı sahaya giden 16 yaşındaki Ömer Faruk A, kale direğine asıldı.

        Direğin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan Ömer Faruk A, ihbar üzerine gelen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ömer Faruk A'nın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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