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        Şanlıurfa'da cinsel istismar iddiasıyla 4 çocuk tutuklandı

        Şanlıurfa Valiliği, cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan 5 çocuktan 4'nün tutuklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 09:32 Güncelleme: 21.02.2025 - 09:32
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        Şanlıurfa'da cinsel istismar iddiasıyla 4 çocuk tutuklandı
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        Şanlıurfa Valiliği, cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan 5 çocuktan 4'nün tutuklandığını bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Haliliye ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk ve ailesi tarafından jandarmaya cinsel istismar suçlamasıyla başvuru yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Başvuru üzerine, tespit edilen ve adli makamlara sevk edilen şüpheli 5 suça sürüklenen çocuktan 4'ü tutuklanmış, bir çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından mağdur çocuğa ve ailesine danışmanlık hizmeti başlatılmıştır. Ayrıca olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam etmekte olup, konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir."

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