Şanlıurfa'da çocuklara trafik eğitimi verildi

Trafik polislerinin eşliğinde, öğrenciler yonca kavşak, yaya geçitleri, yaya üst geçitleri, sinyalizasyonlu kavşaklar ve dönel kavşaklarda uyulması gereken kuralları uygulamalı olarak öğrendiler.

Burada ilk olarak sınıflarda trafik kuralları hakkında teorik bilgi alan öğrencilere çeşitli ikramlar yapıldı. Ardından, öğrenciler minyatür bir şehirde akülü araçlarla pratik eğitim alarak eğlenceli bir deneyim yaşadı.

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