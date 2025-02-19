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        Şanlıurfa'da çocuklara trafik eğitimi verildi

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkında çocuklara, trafik eğitimi veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 10:10 Güncelleme: 19.02.2025 - 10:12
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        Şanlıurfa'da çocuklara trafik eğitimi verildi
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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkında çocuklara, trafik eğitimi veriliyor.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen eğitimler kapsamında Osman Ertörer İlkokulu'ndan alınan öğrenciler, Trafik Eğitim Parkı’na götürüldü.

        Burada ilk olarak sınıflarda trafik kuralları hakkında teorik bilgi alan öğrencilere çeşitli ikramlar yapıldı. Ardından, öğrenciler minyatür bir şehirde akülü araçlarla pratik eğitim alarak eğlenceli bir deneyim yaşadı.

        Trafik polislerinin eşliğinde, öğrenciler yonca kavşak, yaya geçitleri, yaya üst geçitleri, sinyalizasyonlu kavşaklar ve dönel kavşaklarda uyulması gereken kuralları uygulamalı olarak öğrendiler.

        Eğitimlerden oldukça faydalandıklarını belirten öğrenciler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine sağladığı imkanlar için teşekkürlerini ilettiler.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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