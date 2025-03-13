Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da okula gitmeyen öğrencinin velisine para cezası uygulanacak

        Şanlıurfa Valiliği, tüm uyarılara rağmen okula gitmeyen öğrenci velisine her gün için 257 lira idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 17:42 Güncelleme: 13.03.2025 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da okula gitmeyen öğrencinin velisine para cezası uygulanacak
        ABONE OL

        Şanlıurfa Valiliği, tüm uyarılara rağmen okula gitmeyen öğrenci velisine her gün için 257 lira idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'da eğitimi birinci öncelik olarak ilan eden ve kapsamlı bir eğitim projesi uygulanmasına öncülük eden Vali Hasan Şıldak, çeşitli sebeplerle sürekli devamsız olan, okula hiç gitmeyen, zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin okula devamının sağlanması için ilgili kanun ve yönetmelikleri hatırlatarak, devamsızlık konusunun öncelikli iş kapsamında ele alınması talimatını verdi.

        Sürekli devamsız öğrencilerin okula devamının sağlanması amacıyla Vali Şıldak imzasıyla kaymakamlıklara gönderilen yazıda, öğrencinin okula devamının sağlanması için alınan önlemlere rağmen, devamı temin edilemediği takdirde yasal sürecin başlatılması gerektiği vurgulandı. Eğitimin kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunlu olduğu ifadelerinin yer aldığı yazıda ayrıca; çocuğun eğitim hakkının Milli Eğitim Temel Kanunu ile güvence altına alındığı belirtildi.

        Yazıda, okul idareleri tarafından sürekli devamsızlık sorunu olan öğrenciler için, çocuğunu okula göndermeyen velilere devamsızlığın beşinci gününde kısa mesaj yoluyla öğrencinin devamsızlık durumunun bildirilmesi, devamsızlığın onuncu gününde ise e-okul dan alınacak devamsızlık mektubunun iadeli taahhütlü olarak aileye gönderilmesi ve bugüne kadar bu iki işlemi yapmayan okulların sürekli devamsız durumdaki öğrenciler için bu işlemleri sırasıyla gerçekleştirmeleri istendi.

        - Veliye para cezası kesilecek

        Okul idareleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve kaymakamlıklar tarafından yapılacak uyarılara rağmen, öğrencinin okula devamının sağlanmaması durumunda velilere, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 56. maddesine göre öğrencinin okula devam etmediği her gün için 257 TL tutarında idari para cezası verilecek. Bu para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen velilere ise 11 bin 977 TL tutarında idari para cezası uygulanacak.

        Yazıda son olarak, zorunlu eğitim çağındaki bütün öğrencilerin okula devamının sağlanması amacıyla kanunlarda belirtilen uygulamaların bütün ilçelerde kaymakamlıklar tarafından en hızlı şekilde uygulamaya geçirilmesi, yapılacak iş ve işlemlerin sıralı amirler tarafından denetlenmesi istendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şıldak, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan Şanlıurfa'da eğitimin önündeki sorunları doğru şekilde tespit edip doğru çözümler üreterek aşmaya çalıştıklarını dile getirdi.

        Vali Şıldak, şunları kaydetti:

        "Devamsızlık sorunu maalesef Şanlıurfa'nın temel problemlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda ilk ve ortaokullarda yüzde 10'a, liselerde ise yüzde 20'ye yakın oranda sürekli devamsızlık söz konusu olup öğrencilerimizin eğitim süreçlerinden kopmaması için büyük çaba gösteriyoruz. Ancak yapılan bütün bilgilendirme ve uyarılara rağmen devamsızlıkta ısrar edilmesi halinde bundan sonra mevzuatın gerektirdiği cezai işlemleri uygulamaya başlıyoruz. Bütün okullarımız talimat uyarınca kanunda öngörülen idari para cezaları ile ilgili işlemi gerçekleştirecek ve kaymakamlıklarımız tarafından bu cezalar uygulanacak. Bütün velilerimizi bu konuda tekrar bilgilendirmek istiyorum. Her bir çocuğumuz okulda eğitim almayı hak ediyor. İlk, orta ve lise düzeyinde bulunan bütün çocuklarımızın okula devamını sağlayalım. Hiçbir velimizin para cezası ile karşılaşmasını istemiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan Şam'da
        Bakan Fidan Şam'da
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
        Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
        13 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        13 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        TürkNet'e siber saldırı!
        TürkNet'e siber saldırı!
        Osimhen'den şampiyonluk sözleri!
        Osimhen'den şampiyonluk sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 14 gözaltı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 14 gözaltı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Şanlıurfa'da nevruz etkinliğine katıl...
        DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Şanlıurfa'da nevruz etkinliğine katıl...
        Şanlıurfa'da tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı Şanlıurfa'da yakalandı
        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı Şanlıurfa'da yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı