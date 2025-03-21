Viranşehir'de fidanlar toprakla buluştu

Kaymakam Ülkü, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Her fidan, geleceğe bırakılan yeşil bir mirastır. Doğamızı koruyarak yarınlara nefes olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Kemal Ülkü, Dinçer İlkokulu bahçesinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı. Öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturan Ülkü, doğanın korunması ve gelecek nesillere yeşil bir miras bırakılması gerektiğini vurguladı.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla ilçede fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında 10 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.