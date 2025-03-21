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        Viranşehir'de fidanlar toprakla buluştu

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında 10 bin fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 19:47 Güncelleme: 21.03.2025 - 19:52
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        Viranşehir'de fidanlar toprakla buluştu
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında 10 bin fidan toprakla buluşturuldu.

        21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla ilçede fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaymakam Kemal Ülkü, Dinçer İlkokulu bahçesinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı. Öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturan Ülkü, doğanın korunması ve gelecek nesillere yeşil bir miras bırakılması gerektiğini vurguladı.

        Kaymakam Ülkü, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Her fidan, geleceğe bırakılan yeşil bir mirastır. Doğamızı koruyarak yarınlara nefes olmalıyız." ifadelerini kullandı.

        İlçedeki okullarda 10 bin fidan toprakla buluşturuldu.

        Galeri
        Galeri

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