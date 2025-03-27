Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sebze ve meyve halinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan E.D. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karıştığını belirlediği N.K'yi gözaltına alındı.
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