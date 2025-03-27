Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, sebze ve meyve halinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

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