Şanlıurfalı küçükbaş hayvan yetiştiricileri meraların yeşermesi için bahar yağışlarını bekliyor

CEBRAİL CAYMAZ - Türkiye'nin önemli küçükbaş hayvancılık merkezlerinden Şanlıurfa'daki yetiştiriciler, nisan ve mayıs aylarında etkili olmasını bekledikleri yağışlarla kuraklık tehdidinden kurtulmayı umut ediyor.

Yaklaşık 2 milyon 440 bin küçükbaş, 297 bin büyükbaş hayvan varlığı bulunan Şanlıurfa'daki hayvan yetiştiricileri, meraların yeşermesi için nisan ve mayıs yağışlarını bekliyor.

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, AA muhabirine, gıda kaynakları olarak bitkisel üretim dışında hayvansal gıdalara da ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bu nedenle meraların önemine işaret eden Çullu, şunları kaydetti:

"Son yıllardaki kuraklık, mera verimini doğrudan etkiliyor. Neredeyse meralar 3-5 santim. Bu durumlarda hayvanlar yetersiz besleneceği için doğrudan hem kendi gelişimleri hem de süt üretimlerine bağlı olan diğer hayvansal gıdalar doğrudan etkilenecek. Bu, doğrudan pazarı, tüketicinin cebini, üreticinin ekonomisini etkileyecek. Bu açıdan önümüzdeki yıllarda biraz daha dikkatli şekilde yetiştiricilik gerekiyor."

İklim değişiminin iyi analiz edilerek yönetilmesi gerektiğini dile getiren Çullu, şöyle devam etti: "Şu anda besicilerin daha önceki dönemlerden birtakım yemleri vardı. Onlarla idare ediyorlar ama merada hayvancılık yapan çiftçilerimiz dolaştırmak zorunda. Önümüzdeki hafta ve bir sonraki hafta da yağışların düzenli gitmesi meraları olumlu etkiler. Hayvancılıkla uğraşan, ekonomisi onu üzerine dönen çiftçilerimiz meralarda yeterli yemi bulamadığı için takviye yem olarak suni yemleri almak zorunda kalacak. Bu da çiftçilerimiz için ekstra harcama olacak." - "Allah'tan umudumuzu kesmiyoruz" Hayvancılıkla uğraşan 62 yaşındaki Halil Demir, geçmiş yıllarda da bu yıl gibi yetersiz yağışlar dolayısıyla meraların yeterince yeşermediğini dile getirdi. Demir, doğada yetersiz beslenen hayvanlarına takviye olarak yem verdiklerini ifade etti. Allah'tan umutlarını kesmediklerini belirten Demir, "Geçen sene bu mevsimde yemi kesmiştik. Bu sene daha yem veriyoruz. Allah'tan umudumuzu kesmiyoruz. Nisan ve mayısta yağmur bekliyoruz." dedi.