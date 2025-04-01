Şanlıurfa'da fıstık için lisanslı depo inşa ediliyor

MÜSLÜM ETGÜ - Türkiye'nin Antep fıstığı üreticisi konumundaki kentlerinden Şanlıurfa'da, ürünlerin sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabilmesine olanak sağlayacak lisanslı depo için çalışmalar sürüyor.

Türkiye Fıstık Üreticileri Merkez Birlik Başkanı Faruk Akbaş, AA muhabirine, fıstık üreticilerinin üretimden depolama ve pazarlamaya kadar tüm sorunlarına çözüm bulmayı hedeflediklerini söyledi.

Sorunların çözümü için Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak hareket ettiklerini belirten Akbaş, şöyle konuştu:

"Depolamadan kaynaklanan sorunlarımız var. Şanlıurfa olarak ülkedeki fıstığın yüzde 48'ini tek başımıza ürettik ve zirveye yerleştik. Ama bu bize yetmiyor. Hedefimiz, pazarlama alanında da kuracağımız işletmelerle sektörde söz sahibi olmak. Bu anlamda Şanlıurfa'nın lisanslı depoya ihtiyacı var. Şanlıurfa Ticaret Borsası bünyesinde 10 bin ton lisanslı fıstık depomuzun projelerini hazırladık, yer teminini de yaptık. Kısa bir süre içerisinde 10 bin ton lisanslı fıstık depomuzu hizmete sunacağız. Hedefimiz bu sezona yetiştirmek."

Şanlıurfa'da bu yıl 180 bin ton fıstık ürettiklerini dile getiren Akbaş, bu üretimi ekonomiye sağlıklı şekilde kazandırmak için sağlıklı muhafaza etmeleri gerektiğini, bunun için de lisanslı deponun vazgeçilmez unsurlardan olduğunu kaydetti.

- Budanan dallar gübre haline getirilecek

Fıstık ağaçlarının budanmasından elde edilen atıkların değerlendirilmesi için de proje hazırladıklarını ifade eden Akbaş, "Öncelik projemiz bu budama atıklarının geri dönüşüm şekliyle tekrar milli ekonomiye kazandırılması. Bunu organik gübre şeklinde tekrar işleyerek çiftçimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Bununla ilgili çok ciddi bir çalışmamız, projemiz var. Bunu en yakın süre içerisinde faaliyete koyacağız." diye konuştu.

Birlik olarak halka açık bir şirket kuracaklarını dile getiren Akbaş, "Bununla üreticiden aldığımız ürünlerimizi entegre tesislerimizde işleyerek hem Türkiye pazarına hem de dünya pazarına göndereceğiz. İnşallah Şanlıurfa fıstığı hak ettiği zirveye oturacak." ifadelerini kullandı.