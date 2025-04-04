Şanlıurfa'da mazgala düşen kediyi itfaiye kurtardı
Şanlıurfa'da mazgala düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Şanlıurfa'da mazgala düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bulunan mazgalın içerisinden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, mazgalın bir bölümünü kırarak yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kediye su ve yiyecek veren ekipler, yavruyu koruma altına aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.