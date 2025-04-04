Şanlıurfa'da mazgala düşen kediyi itfaiye kurtardı

Olay yerine gelen ekipler, mazgalın bir bölümünü kırarak yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kediye su ve yiyecek veren ekipler, yavruyu koruma altına aldı.

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