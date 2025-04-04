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        Birecik Belediyesi'nden park ve bahçelerde düzenleme

        Birecik Belediyesi tarafından ilçedeki park ve bahçelerde bakım, onarım çalışması gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 16:41 Güncelleme: 04.04.2025 - 16:42
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        Birecik Belediyesi'nden park ve bahçelerde düzenleme
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        Birecik Belediyesi tarafından ilçedeki park ve bahçelerde bakım, onarım çalışması gerçekleştiriliyor.

        Belediyeden yapılan açılamaya göre, Birecik Belediyesi ekipleri, ilçeyi daha yaşanabilir ve estetik bir görünüme kavuşturmak için gece gündüz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Begit'in yakından takip ettiği park ve bahçelerdeki bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

        Birecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında yeşil alanları koruma ve geliştirme çalışmalarına hız verdi. Çalışmalar kapsamında çim biçme, ağaç budama, çiçeklendirme ve genel temizlik işlemleri titizlikle yürütülüyor.

        Belediye Başkanı Mehmet Begit, yeşil alanların şehirler için büyük bir değer taşıdığını belirterek, "Yeşil alanlar, sadece estetik bir güzellik sunmakla kalmaz, aynı zamanda insan sağlığı ve çevre için de hayati öneme sahiptir. Bizler, daha yeşil bir Birecik için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizin her köşesinde doğaya daha fazla yer açıyor, parklarımızı ve bahçelerimizi halkımızın rahatça vakit geçirebileceği alanlara dönüştürüyoruz. Gelecek nesillere daha yeşil, daha sağlıklı bir şehir bırakmak en büyük sorumluluğumuz." dedi.

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        Galeri

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