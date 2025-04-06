GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı kavgada baba öldü, oğlu yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Aşağı Eşme Mahallesi'nde, akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Şüpheli Hasan K. (53) tabancayla yeğeni Enver K. (38) ile yeğeninin oğlu Ebubekir K'ye (22) ateş etti.
İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan baba ve oğlu, sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan baba Enver K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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