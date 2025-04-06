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        Şanlıurfa'da kayalıklara çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kayalıklara çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 23:38 Güncelleme: 06.04.2025 - 23:38
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        Şanlıurfa'da kayalıklara çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kayalıklara çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Mansır Kurtoğlu (44) yönetimindeki 27 AOU 927 plakalı otomobil, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun Yedikuyu Mahallesi civarında kayalıklara çarptı.

        Kazada sürücü ile araçtaki Narin (40), Emine (16), Elif (9) ve Emre Kurtoğlu (13) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Emre Kurtoğlu'nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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