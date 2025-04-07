Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
M.K. yönetimindeki 33 P 6710 plakalı otomobil, Akçakale Caddesi'nde S.K. idaresindeki 47 KZ 501 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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