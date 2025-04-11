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        Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Roma dönemine ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 7 süs eşyası ile 30 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 12:46 Güncelleme: 11.04.2025 - 12:46
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        Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Roma dönemine ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 7 süs eşyası ile 30 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, ilçede 2 şüphelinin, adreslerinde tarihi eser bulundurduğu tespit edildi.

        Ekiplerce yapılan operasyonda, Roma dönemi ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 30 sikke ve 7 süs eşyası ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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