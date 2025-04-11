Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Roma dönemine ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 7 süs eşyası ile 30 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Roma dönemine ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 7 süs eşyası ile 30 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, ilçede 2 şüphelinin, adreslerinde tarihi eser bulundurduğu tespit edildi.
Ekiplerce yapılan operasyonda, Roma dönemi ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 30 sikke ve 7 süs eşyası ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
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