Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Roma dönemine ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 7 süs eşyası ile 30 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, ilçede 2 şüphelinin, adreslerinde tarihi eser bulundurduğu tespit edildi.

Ekiplerce yapılan operasyonda, Roma dönemi ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 30 sikke ve 7 süs eşyası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.