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        Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonu

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gümrük kaçağı bin 720 paket sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 14:25 Güncelleme: 12.04.2025 - 14:25
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        Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonu
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gümrük kaçağı bin 720 paket sigara ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "tütün ve alkol kaçakçılarına" yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekiplerce Viranşehir ilçesinde dedektör köpeğin desteğiyle bir araçta yapılan adamalarda, bin 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Araç sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.

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