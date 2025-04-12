Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonu
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gümrük kaçağı bin 720 paket sigara ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gümrük kaçağı bin 720 paket sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "tütün ve alkol kaçakçılarına" yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekiplerce Viranşehir ilçesinde dedektör köpeğin desteğiyle bir araçta yapılan adamalarda, bin 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Araç sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.
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