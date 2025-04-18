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        Şanlıurfa'da boğazına yabancı cisim kaçan çocuk Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde boğazına yabancı cisim kaçan küçük çocuk, market çalışanının yaptığı Heimlich manevrasıyla hayata döndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 18:20 Güncelleme: 18.04.2025 - 18:20
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        Şanlıurfa'da boğazına yabancı cisim kaçan çocuk Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde boğazına yabancı cisim kaçan küçük çocuk, market çalışanının yaptığı Heimlich manevrasıyla hayata döndürüldü.

        Yenişehir Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir markette küçük çocuğun boğazına yabancı madde kaçtı.

        Durumu fark eden market çalışanı İbrahim Halil Badıllı, çocuğa Heimlich manevrası uyguladı.

        Küçük çocuk, soluk borusuna kaçan cismin çıkarılmasıyla rahat nefes almaya başladı.

        Yaşananlar, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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