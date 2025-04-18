Şanlıurfa'da boğazına yabancı cisim kaçan çocuk Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde boğazına yabancı cisim kaçan küçük çocuk, market çalışanının yaptığı Heimlich manevrasıyla hayata döndürüldü.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde boğazına yabancı cisim kaçan küçük çocuk, market çalışanının yaptığı Heimlich manevrasıyla hayata döndürüldü.
Yenişehir Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir markette küçük çocuğun boğazına yabancı madde kaçtı.
Durumu fark eden market çalışanı İbrahim Halil Badıllı, çocuğa Heimlich manevrası uyguladı.
Küçük çocuk, soluk borusuna kaçan cismin çıkarılmasıyla rahat nefes almaya başladı.
Yaşananlar, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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