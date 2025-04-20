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        Şanlıurfa'da "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasının ödül türeni düzenlendi

        Şanlıurfa'da Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle 13'üncüsü düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasının ödül türeni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 11:01 Güncelleme: 20.04.2025 - 11:02
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        Şanlıurfa'da "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasının ödül türeni düzenlendi
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        Şanlıurfa'da Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle 13'üncüsü düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasının ödül türeni gerçekleştirildi.

        Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulamaya geçirilen çocuk ve gençlerde sanatsal perspektiften bağımlılık farkındalığı oluşturmak için bağımlılık temalı görsel ve edebi alanda "⁠Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışması düzenlendi.

        Yeşilay Şanlıurfa Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 112 eserin yarıştığı yarışmanın ödül töreni Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

        Yarışmada dereceye giren lise görsel kategorisinde Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sümeyye Arslan, ortaokul görsel kategorisinde Halfeti Dergili Ortaokulu öğrencisi Elif Kaplan, ilkokul edebi eser kategorisinde Siverek Aşağı Karabahçe İlkokulu öğrencisi Melika Karaca, ortaokul edebi eser kategorisinde Siverek Aşağı Karabahçe Ortaokulu öğrencisi Güneş Öztürk, lise edebi eser kategorisinde Siverek Mehmet Ragıp Karcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zeynep Ay'a 5'er bin lire para ödülü ve başarı belgesi verildi.

        Programa, Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Yeşilay 16. Bölge Koordinatörü Aziz Çiftçi, Kent Konseyi Başkanı Süleyman Hartavioğlu ve Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Nacak katıldı.

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