Şanlıurfa'da "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasının ödül türeni düzenlendi

Yarışmada dereceye giren lise görsel kategorisinde Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sümeyye Arslan, ortaokul görsel kategorisinde Halfeti Dergili Ortaokulu öğrencisi Elif Kaplan, ilkokul edebi eser kategorisinde Siverek Aşağı Karabahçe İlkokulu öğrencisi Melika Karaca, ortaokul edebi eser kategorisinde Siverek Aşağı Karabahçe Ortaokulu öğrencisi Güneş Öztürk, lise edebi eser kategorisinde Siverek Mehmet Ragıp Karcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zeynep Ay'a 5'er bin lire para ödülü ve başarı belgesi verildi.

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 112 eserin yarıştığı yarışmanın ödül töreni Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulamaya geçirilen çocuk ve gençlerde sanatsal perspektiften bağımlılık farkındalığı oluşturmak için bağımlılık temalı görsel ve edebi alanda "⁠Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışması düzenlendi.

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