Şanlıurfa'da 14 çalıntı ve şase numarası kazınmış plakasız motosiklet yakalandı

Jandarma ekiplerince 9 ayrı mahallede yapılan denetim sonucunda 11 şase numarası kazınmış plakasız ile 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.

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