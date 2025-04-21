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        Şanlıurfa'da 14 çalıntı ve şase numarası kazınmış plakasız motosiklet yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 14 çalıntı ve şase numarası kazınmış plakasız motosiklet ele geçirildi, 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 16:36 Güncelleme: 21.04.2025 - 16:37
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        Şanlıurfa'da 14 çalıntı ve şase numarası kazınmış plakasız motosiklet yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 14 çalıntı ve şase numarası kazınmış plakasız motosiklet ele geçirildi, 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.

        Jandarma ekiplerince 9 ayrı mahallede yapılan denetim sonucunda 11 şase numarası kazınmış plakasız ile 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

        Ekiplerce 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Çalıntı motosikletler sahiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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