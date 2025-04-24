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        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobil ve bir traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 12:07 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:07
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        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobil ve bir traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, M.E.Ç. idaresindeki 63 EA 101 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 7'nci kilometresinde S.K'nin kullandığı 21 EV 190 plakalı traktör ile çarpıştı. Aynı güzergahta seyir halinde olan M.G. yönetimindeki 06 YG 718 plakalı otomobil de kazaya karışan otomobile çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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