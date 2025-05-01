Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı kazada biri polis 2 kişi yaralandı

Kazada yaralanan biri polis 2 kişi, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mehmet Hafız Bulvarı'nda sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil ile polis aracı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan polis aracı park halindeki hafif ticari araca çarptı.

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde polis aracının da arasında bulunduğu 3 aracın karıştığı kazada biri polis 2 kişi yaralandı.

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