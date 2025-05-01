Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
M.S.K. yönetimindeki 63 S 1148 plakalı minibüs ile İ.H. kontrolündeki otomobil, Hacılar Mahallesi civarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilin sürücüsü ve aynı araçtaki H.E, M.H, M.A. ile minibüste yolcu olarak bulunan E.A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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