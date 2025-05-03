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        Şanlıurfa'da kadın ve çocuklar Gazze'ye destek için oturma eylemi yaptı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kadın ve çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak için sessiz oturma eylemi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 15:30 Güncelleme: 03.05.2025 - 15:49
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        Şanlıurfa'da kadın ve çocuklar Gazze'ye destek için oturma eylemi yaptı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kadın ve çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak için sessiz oturma eylemi gerçekleştirdi.

        Gazze Dayanışma Platformu Kadın Kollarınca Ofis Kültür Park'ında düzenlenen etkinlikte buluşan kadın ve çocuklar, "Allah'ım ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum", "Bir yerde çocuklar öldürülüyorsa tüm insanlık suçludur", "Ben sustum, vicdan konuşsun" ve "Konuşmuyoruz çünkü her şey ortada" yazılı dövizler açtı.

        Bazı çocukların ağızlarını bantla kapattığı oturma eyleminde, Türk ve Filistin bayrakları yer aldı.

        Gazze Dayanışma Platformu Kadın Kolları Temsilcisi Kevser Gümüş, 1,5 yıldır Gazze'de katliamın sürdüğüne dikkati çekti.

        Saldırılar karşısında söylenecek söz kalmadığını vurgulayan Gümüş, "Filistin'de, Gazze'de olanlar herkesin malumu, bizler de artık kelimelerin tükendiği bir zamandayız. Herkesin sustuğu bir dönemde vicdanları konuşturmak için biz de sessiz çığlıkla burada bulunuyoruz." dedi.

        Gümüş, dünyada en temiz vicdanın artık çocuklarda olduğuna işaret ederek, "Artık büyüklerden daha duyarlı oldukları için onlarla bu eylemi yapma kararı aldık. Onlar bizden çok daha hassaslar bu noktada. Gerek boykot gerek diğer hususlarda olsun maalesef ki ümmet suskun. Ümmetin suskunluğunu çocuklarımız Rabb'imize şikayet ediyor. Bizler de buna tanıklık ediyoruz." şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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