Şanlıurfa'da asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Şıldak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ile Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Şıldak, kentteki suç oranlarında düşüş yaşandığını söyledi.

Suçlulara karşı operasyonların devam ettiğini belirten Şıldak, düzensiz göçle de mücadelenin sürdüğünü kaydetti.

Sulama kanallarında yaşanan boğulmalara da değinen Şıldak, daha çok çocukların buralarda boğulduğunu, bu yıl 10 kişiyi kaybettiklerini aktardı.

Şıldak, kanalların çevresinde denetimleri arttırdıklarını dile getirerek ailelere de tedbirli olmaları konusunda çağrıda bulundu.