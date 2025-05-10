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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 18:12 Güncelleme: 10.05.2025 - 18:12
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:11Nisan

        Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Selim Şenöz, Egemen Savran

        Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Enes Kalyoncu, Fatih Eren, Safa Kınalı (Dk. 65 Mahmut Küçük), Okyere (Dk. 79 Devrim Karpiç), Akabueze (Dk. 79 İbrahim Şenel), Seyit Gazanfer, Muscat, Hakan Erçelik (Dk. 89 Jack Can Karadoğan), Sambou (Dk. 65 Muhammed Fahri Çiftçi), Ogundu, Ali Kerem Bostancı

        Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Yakup Kırtay, Gökhan Akkan, İlkan Sever (Dk. 81 Mamba), Sefa Akgün (Dk. 57 Azubike), Eren Tozlu, Giorbelidze, Roshi (Dk. 71 Salih Sarıkaya), Mustafa Yumlu, Crociata, Teklic (Dk. 57 Mehmet Taş)

        Goller: Dk. 34 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 12 Sambou, Dk. 90 Seyit Gazanfer (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor)

        ŞANLIURFA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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