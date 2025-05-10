Stat:11Nisan
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Selim Şenöz, Egemen Savran
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Enes Kalyoncu, Fatih Eren, Safa Kınalı (Dk. 65 Mahmut Küçük), Okyere (Dk. 79 Devrim Karpiç), Akabueze (Dk. 79 İbrahim Şenel), Seyit Gazanfer, Muscat, Hakan Erçelik (Dk. 89 Jack Can Karadoğan), Sambou (Dk. 65 Muhammed Fahri Çiftçi), Ogundu, Ali Kerem Bostancı
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Yakup Kırtay, Gökhan Akkan, İlkan Sever (Dk. 81 Mamba), Sefa Akgün (Dk. 57 Azubike), Eren Tozlu, Giorbelidze, Roshi (Dk. 71 Salih Sarıkaya), Mustafa Yumlu, Crociata, Teklic (Dk. 57 Mehmet Taş)
Goller: Dk. 34 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 12 Sambou, Dk. 90 Seyit Gazanfer (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor)
ŞANLIURFA
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