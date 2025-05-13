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        Şanlıurfa'da baraj, göl ve kanallara giren 32 kişiye 94 bin 496 bin lira ceza kesildi

        Şanlıurfa'da boğulma vakalarının engellenmesi amacıyla yasaklanan baraj, göl ve kanallara giren 32 kişiye 94 bin 496 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 08:36 Güncelleme: 13.05.2025 - 08:36
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        Şanlıurfa'da baraj, göl ve kanallara giren 32 kişiye 94 bin 496 bin lira ceza kesildi
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        Şanlıurfa’da boğulma vakalarının engellenmesi amacıyla yasaklanan baraj, göl ve kanallara giren 32 kişiye 94 bin 496 lira para cezası uygulandı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suda boğulma olaylarını önlemek için en üst seviyede tedbir aldıklarını belirtti.

        Girilmesi ve yüzülmesi yasaklanan su kanalları, baraj gölleri ve göletlerde istenmeyen olaylarla karşılaşmamak, can kayıplarını önlemek amacıyla jandarma ve emniyet ekiplerinin kontrollerini arttırdığını ifade eden Şıldak, "Geçtiğimiz hafta sonu 105 ekip ile 320 güvenlik personelimiz önleyici kontrol ve denetim faaliyeti gerçekleştirdi. Yasaklama kararına uymayan 32 kişiye toplam 94 bin 496 lira idari para cezası uygulandı. Hayat kaynağı olan suyun hayatları karartmasına izin vermeyelim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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