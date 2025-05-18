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        Şanlıurfa'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 19:30 Güncelleme: 18.05.2025 - 19:30
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        Şanlıurfa'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Mehmet Yaşar A'nın (36) kullandığı 63 ABJ 432 plakalı minibüs ile Veysi Y. (69) idaresindeki 27 ALT 202 plakalı hafif ticari araç, Çoğan Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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