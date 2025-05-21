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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 14:38 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:38
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu kullananlara yönelik 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada uyuşturucu kullanma aparatı ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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