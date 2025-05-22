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        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da 19 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 12:38 Güncelleme: 22.05.2025 - 12:38
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        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da 19 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramada, 19 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 1 zanlı, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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