Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Adreste yapılan aramada, 19 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

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