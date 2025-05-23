Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 25'i hükümlü 47 kişi yakalandı
Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 25'i hükümlü 47 kişi yakalandı.
Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 25'i hükümlü 47 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerince, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonda, çeşitli suçlardan 5 yıl ile 15 yıl arasında hapis cezaları bulunan 25 hükümlü ve 22 aranan kişi yakalandı.
Bu kişilerden 5 ruhsatsız tabanca, 75 mermi, 84 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyona ilişkin görüntülerde basın mensuplarıyla paylaşıldı.
Görüntülerde, polisi fark eden bir hükümlünün balkondan sarkıttığı çarşafla kaçmak isterken binanın dışındaki polisleri görünce çıktığı çatıda yakalandığı anlar yer aldı.
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