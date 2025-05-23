Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 25'i hükümlü 47 kişi yakalandı.

Görüntülerde, polisi fark eden bir hükümlünün balkondan sarkıttığı çarşafla kaçmak isterken binanın dışındaki polisleri görünce çıktığı çatıda yakalandığı anlar yer aldı.

Bu kişilerden 5 ruhsatsız tabanca, 75 mermi, 84 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan 5 yıl ile 15 yıl arasında hapis cezaları bulunan 25 hükümlü ve 22 aranan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerince, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

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