Şanlıurfa'da 4 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 12 şüpheli tutuklandı

İlçeye bağlı kırsal Haydarahmet Mahallesi'nde 28 Mayıs'ta aralarında husumet bulunan akrabalar arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada Ali B, Yılmaz B, İbrahim B, Mehmet B, Ahmet B, Selami B, Mehmet B, Murat B, Ahmet B, Muhammed B. ve Ahmet B. yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince Birecik ve Suruç devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Ali B, Mehmet B, İbrahim B. ve Yılmaz B. kurtarılamamıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.