Şanlıurfa'da "Her adım Gazze ve Kudüs için" yürüyüş düzenlendi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının öncülüğünde, İsrail'in Mavi Marmara gemisine saldırısının 15. yıl dönümü dolayısıyla "Her adım Gazze ve Kudüs için" yürüyüş düzenledi.

İsrail'in saldırısını da kınamak amacıyla bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Ali Şelli Parkı'nda toplandı.

Rabia Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen katılımcılar tekbir getirip, "Kahrolsun İsrail", "Mehmetçik Gazze'ye" şeklinde sloganlar attı.

Burada konuşan Şanlıurfa Genç İHH Başkanı Ömer Faruk Sezer, dünyanın en büyük zalimliğe şahitlik ettiğini söyledi.

İsrail'in dünyanın gözü önünde soykırım suçu işlediğini belirten Sezer, İsrail'in güçten anladığını ve herkesin Gazze'deki zulmün son bulması için mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

Şehitleri rahmetle anan Sezer, "15 yıl önce siyonist işgalci İsrail Devleti yardım götüren gemi konvoyumuza saldırmıştı. Saldırının 15. yılında gerek Mavi Marmara gemimiz gerekse de Filistin, Gazze ve Kudüs'te verdiğimiz on binlerce şehidimizi rahmet ve özlemle anıyoruz." dedi.