Şanlıurfa'da 16 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 16 öğrenci yedikleri yemekten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 16 öğrenci yedikleri yemekten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Ümmü Gülsüm Kız Anadolu Lisesi öğrencilerinin bazılarının yedikleri yemeğin ardından fenalaşması üzerine okula sağlık ekipleri çağrıldı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 16 öğrenci, ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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