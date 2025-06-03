Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı

Adreslerde yapılan aramada, sahte kamu görevlisi kimlikleri ve suç materyalleri ele geçirildi.

MİT Başkanlığı ile ortaklaşa yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte göçmen kaçakçılığı suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

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