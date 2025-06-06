Şanlıurfa'da kaçan kurbanlık boğa parkta yakalandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kesime götürülürken kaçan kurbanlık boğa parkta yakalandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kesime götürülürken kaçan kurbanlık boğa parkta yakalandı.
Osman Gazi Mahallesi'nde bir boğa kesime götürüldüğü sırada ipini kopararak kaçtı.
Kurban sahipleri kendi imkanlarıyla boğayı yakalayamayınca Haliliye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Yakalama Timi ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, kaçan boğayı parkın içerisinde iğneyle uyuşturduktan sonra sahiplerine teslim etti.
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