Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Birecik, Hilvan ve Siverek ilçelerinde uyuşturucu bulunduğu belirlenen adreslere operasyon yapıldığını belirtti.
Adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 59 mermi, 31 kenevir bitkisi, 2 gram kubar esrar ve 1 uyuşturucu içme aparatının ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 6 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
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