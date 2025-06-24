Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Birecik, Hilvan ve Siverek ilçelerinde uyuşturucu bulunduğu belirlenen adreslere operasyon yapıldığını belirtti.

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