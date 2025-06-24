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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 12:18 Güncelleme: 24.06.2025 - 12:18
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Birecik, Hilvan ve Siverek ilçelerinde uyuşturucu bulunduğu belirlenen adreslere operasyon yapıldığını belirtti.

        Adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 59 mermi, 31 kenevir bitkisi, 2 gram kubar esrar ve 1 uyuşturucu içme aparatının ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 6 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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