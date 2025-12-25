Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1525 sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 15:09 Güncelleme: 25.12.2025 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1525 sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

        Çalışmalar sonucunda bir adrese düzenlenen operasyonda, 1525 sentetik ecza hap ve 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        ABD tarihinin en büyük ikinci ikramiyesi sahibini buldu
        ABD tarihinin en büyük ikinci ikramiyesi sahibini buldu
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Merdiven basamakları otomobillerin işyerine dalmasını engelledi Kontrolden...
        Merdiven basamakları otomobillerin işyerine dalmasını engelledi Kontrolden...
        Şanlıurfa'da 'zimmet' operasyonu: 24 gözaltı
        Şanlıurfa'da 'zimmet' operasyonu: 24 gözaltı
        Şanlıurfa'da kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla 24 şüpheli gözaltına alındı
        Şanlıurfa'da kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla 24 şüpheli gözaltına alındı
        Kamu çalışanlarına "Ödenek" operasyonu Aralarında kamu çalışanlarının da ol...
        Kamu çalışanlarına "Ödenek" operasyonu Aralarında kamu çalışanlarının da ol...
        Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonu: 3 gözaltı
        Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonu: 3 gözaltı
        Şanlıurfa'da 25 santimetrelik dev kist ameliyatla alındı
        Şanlıurfa'da 25 santimetrelik dev kist ameliyatla alındı