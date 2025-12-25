Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çalışmalar sonucunda bir adrese düzenlenen operasyonda, 1525 sentetik ecza hap ve 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

