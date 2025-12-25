Habertürk
Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla 24 şüpheli gözaltına alındı

        Şanlıurfa'da, bir kamu kuruluşuna gelen ödeneklerin bir kısmını kendisi ya da yakınlarının banka hesaplarına aktararak zimmetine geçirdiği gerekçesiyle 24 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 13:42 Güncelleme: 25.12.2025 - 13:42
        Şanlıurfa'da kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla 24 şüpheli gözaltına alındı
        Valilikten yapılan açıklamada, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir kamu kuruluşunda görevli bazı personelin gelen ödeneklerin bir kısmını kendisi veya yakınlarının banka hesaplarına aktararak zimmetine geçirdiği ve bu şekilde kamuyu zarara uğrattığı belirtildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 23 Aralık 2025 tarihinde yapılan çalışma sonucunda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştır. İlgili kamu kuruluşu da müşteki sıfatıyla sürece dahil olmuştur. Ayrıca söz konusu olayla ilgili olarak idari soruşturma da başlatılmıştır. Soruşturma süreçleri Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

