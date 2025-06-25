Şanlıurfa'da 35 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 35 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirten Şıldak, 1 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.