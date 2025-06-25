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        Şanlıurfa'da 35 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 11:12 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:12
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        Şanlıurfa'da 35 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 35 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirten Şıldak, 1 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

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