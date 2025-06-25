Şanlıurfa'da 35 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

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