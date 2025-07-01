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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 17:02 Güncelleme: 01.07.2025 - 17:02
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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        K.T. yönetimindeki 67 BL 411 plakalı otomobil, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde, Ali Güler'in (14) kullandığı bisikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Güler, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü K.T. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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