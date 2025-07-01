Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
K.T. yönetimindeki 67 BL 411 plakalı otomobil, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde, Ali Güler'in (14) kullandığı bisikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Güler, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü K.T. gözaltına alındı.
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