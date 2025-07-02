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        Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa merkezli 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 12:27 Güncelleme: 02.07.2025 - 12:27
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        Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa merkezli 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri kullanarak dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Kimlikleri belirlenen 18 şüpheliye yönelik 12 ilde 14 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 17 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 3 tablet, 5 usb bellek, 17 sim kartı, 3 harici hard disk, 10 cd ve 3 hafıza kartı ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Bir şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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