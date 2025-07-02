Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Bir şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Adreslerde yapılan aramalarda, 17 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 3 tablet, 5 usb bellek, 17 sim kartı, 3 harici hard disk, 10 cd ve 3 hafıza kartı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri kullanarak dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

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