Şanlıurfa'da kardeşler arasında çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yaralanan 4 kişiden 3'ü tedavilerinin ardından gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yaralanan 4 kişiden 3’ü tedavilerinin ardından gözaltına alındı.
Çengelli Mahallesi'nde kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada darp sonucu yaralanan R.Z, B.Z, K.Z. ve A.Z. Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavilerinin ardından B.Z, K.Z. ve A.Z. gözaltına alındı.
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