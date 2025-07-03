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        Şanlıurfa'da kardeşler arasında çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yaralanan 4 kişiden 3'ü tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 16:48 Güncelleme: 03.07.2025 - 16:48
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        Şanlıurfa'da kardeşler arasında çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yaralanan 4 kişiden 3’ü tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

        Çengelli Mahallesi'nde kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada darp sonucu yaralanan R.Z, B.Z, K.Z. ve A.Z. Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavilerinin ardından B.Z, K.Z. ve A.Z. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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