Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

Tarihi çarşılar bölgesinde ise vatandaşların serin havada alışveriş yapmasını sağlamak için vantilatörler çalıştırılıyor.

Kimi vatandaşların şapka kullanarak sıcaktan korunmaya çalıştığı, kimilerinin ise kafelerde soğuk buharlı su püskürtme sistemleriyle serinlemeye çalıştığı görüldü.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığı kentte en yüksek 37 derece ölçüldü.

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