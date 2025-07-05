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        Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

        Şanlıurfa'da etkili olan sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 14:32 Güncelleme: 05.07.2025 - 14:39
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        Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor
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        Şanlıurfa'da etkili olan sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığı kentte en yüksek 37 derece ölçüldü.

        Sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar parklara sığınırken, bazıları Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı.

        Kimi vatandaşların şapka kullanarak sıcaktan korunmaya çalıştığı, kimilerinin ise kafelerde soğuk buharlı su püskürtme sistemleriyle serinlemeye çalıştığı görüldü.

        Tarihi çarşılar bölgesinde ise vatandaşların serin havada alışveriş yapmasını sağlamak için vantilatörler çalıştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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