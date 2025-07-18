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        Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, metan gazından zehirlenen askeri evinde ziyaret etti

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Kaymakamı Kemal Ülkü, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenen ve tedavisinin ardından memleketine dönen askeri evinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 17:02 Güncelleme: 18.07.2025 - 17:02
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        Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, metan gazından zehirlenen askeri evinde ziyaret etti
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Kaymakamı Kemal Ülkü, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenen ve tedavisinin ardından memleketine dönen askeri evinde ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ülkü, Uzman Çavuş Yılmaz Çiçekler'i, Ayaklı Mahallesi'ndeki baba ocağında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülkü, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna yapılan her fedakarlığın daima milletin hafızasında yer alacağını belirtti.

        Ziyaret sırasında Uzman Çavuş Çiçekler ve ailesiyle yakından ilgilenen Ülkü'ye İlçe Emniyet Müdürü Ali İhsan Özçelik ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Osman Berber eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

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