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        Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 10:31 Güncelleme: 17.07.2025 - 10:31
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        Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Çankaya Mahallesi'nden bir gelinlik mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince yapılan müdahalede yangın söndürüldü.

        Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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