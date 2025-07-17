Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çankaya Mahallesi'nden bir gelinlik mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yapılan müdahalede yangın söndürüldü.
Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.
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