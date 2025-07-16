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        Fırat Nehri'ne giren Beyzanur öldü, ablası yaşam mücadelesi veriyor

        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Beyzanur Arslan (13) boğuldu, ablası Sevgi Arslan (17) ise hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 15:27 Güncelleme: 16.07.2025 - 15:30
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        Fırat Nehri'ne giren Beyzanur öldü, ablası yaşam mücadelesi veriyor
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        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Beyzanur Arslan (13) boğuldu, ablası Sevgi Arslan (17) ise hastanede tedavi altına alındı.

        Fırat Nehri kıyısında öğle saatlerinde, ailesiyle piknik yapan kardeşler Sevgi ve Beyzanur Arslan, serinlemek için suya girdi. Yüzme bilmedikleri öğrenilen kardeşler, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı ve ardından kayboldu. Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sudan çıkardığı kardeşler, ilk müdahale sonrası ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Beyzanur Arslan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sevgi Arslan'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam ediliyor.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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