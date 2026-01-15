Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 15:19 Güncelleme: 15.01.2026 - 15:19
        Şanlıurfa'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

        Paşabağı Mahallesi adliye yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

