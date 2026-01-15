Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonunda 28 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 14:00 Güncelleme: 15.01.2026 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonunda 28 şüpheli adliyeye sevk edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince, yasa dışı bahis oynayanlara yönelik 13 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 zanlının emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler alınan geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

        Polis ekiplerince 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 13 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı bahis siteleri üzerinden yaklaşık 382 milyon liralık işlem yaptıkları tespit edilen 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 64 cep telefonu, 61 sim kart, 6 hard disk, 10 flash bellek, 8 bilgisayar, kurusıkıdan bozma tabanca, 4 kurusıkı tabanca, tüfek, 7 şarjör, 180 mermi, 160 bin 65 lira, 5 ata altını, 3 yarım altın, 11 çeyrek altın, 1 gramlık 4 altın, 9 altın yüzük, altın bilezik ve küpe ele geçirilmişti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da adliye önünde kavga; 2 yaralı
        Şanlıurfa'da adliye önünde kavga; 2 yaralı
        Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 28 zanlı adliyeye sevk edild...
        Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 28 zanlı adliyeye sevk edild...
        Adliye önünde boşanma kavgası: 2 yaralı
        Adliye önünde boşanma kavgası: 2 yaralı
        Türkiye'den geçen yıl 178 milyon dolarlık Antep fıstığı ihraç edildi
        Türkiye'den geçen yıl 178 milyon dolarlık Antep fıstığı ihraç edildi
        Şanlıurfa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
        Şanlıurfa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
        Şanlıurfa'da 2 bin 644 tarihi eser ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 2 bin 644 tarihi eser ele geçirildi