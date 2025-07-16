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        Şanlıurfa'da devrilen akaryakıt tankeri alev aldı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde devrilen akaryakıt tankeri yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 23:49 Güncelleme: 16.07.2025 - 23:49
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        Şanlıurfa'da devrilen akaryakıt tankeri alev aldı
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde devrilen akaryakıt tankeri yandı.

        Alınan bilgiye göre, Ahmet E. idaresindeki 27 L 0641 plakalı tanker, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Şanlıurfa bağlantısının 35'inci kilometresinde devrildi.

        Kazada sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, akaryakıt yüklü tanker ise alev aldı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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