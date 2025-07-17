Şanlıurfa'da peynirden zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yedikleri peynirden zehirlenen aynı aileden 6 kişi tedavi altına alındı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yedikleri peynirden zehirlenen aynı aileden 6 kişi tedavi altına alındı.
Kırsal Büyükbardakçı Mahallesi'nde ikamet eden Kadriye Baran, 5 çocuğuyla birlikte bulantı ve kusma şikayetiyle Viranşehir Devlet Hastanesine başvurdu.
Hastanede yapılan kontrolde ailenin yedikleri peynirden zehirlendikleri tespit edildi.
Tedavi altına alınan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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