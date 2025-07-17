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        Şanlıurfa'da peynirden zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yedikleri peynirden zehirlenen aynı aileden 6 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 00:16 Güncelleme: 17.07.2025 - 00:16
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        Şanlıurfa'da peynirden zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yedikleri peynirden zehirlenen aynı aileden 6 kişi tedavi altına alındı.

        Kırsal Büyükbardakçı Mahallesi'nde ikamet eden Kadriye Baran, 5 çocuğuyla birlikte bulantı ve kusma şikayetiyle Viranşehir Devlet Hastanesine başvurdu.

        Hastanede yapılan kontrolde ailenin yedikleri peynirden zehirlendikleri tespit edildi.

        Tedavi altına alınan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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